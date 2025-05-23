الاقتصاد

تباين في إغلاق مؤشرات الأسهم الأمريكية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة “وول ستريت” الأمريكية تعاملاتها أمس الخميس على تباين.

وانخفض المؤشر “ستاندرد أند بورز 500” (4.89) نقاط ما يعادل (0.08 %) ليصل عند (5839.72) نقطة.

وتراجع المؤشر “داو جونز” الصناعي (11.37) نقطة ما يعادل (0.03 %) ليصل هند (41849.07) نقطة.

وارتفع المؤشر “ناسداك” (45.56) نقطة ما يعادل (0.27 %) ليصل عند (18923.23) نقطة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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