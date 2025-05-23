سوريا وتركيا توقّعان اتفاقية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقّعت سوريا وتركيا أمس الخميس اتفاقية تعاون مشترك لتطوير وتعزيز التعاون في مجال الطاقة.

وأوضح وزير الطاقة السوري محمد البشير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار في دمشق، أنه تم توقيع بروتوكول وإطار عام للتنسيق والتعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز والمعادن والكهرباء، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والبحث العلمي في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على استكمال خط الغاز الذي يربط بين مدينة كلس التركية وحلب السورية.

ولفت البشير النظر إلى مناقشة استكمال إجراءات ربط خط (400) كيلو فولت الذي يربط تركيا بسوريا، الذي سيسهم في استيراد (500) ميغاوات مع بداية العام المقبل، وبحث وضع خط الكهرباء الذي يربط مدينة الريحانية التركية مع مدينة حارم السورية، ومحطة التحويل التي تُبنى حاليًا في ريف إدلب، والتي ستدخل الخدمة بداية شهر سبتمبر القادم.

من جانبه، أكد بيرقدار أنه سيجري تطوير مشاريع لتزويد سوريا بالكهرباء بقدرة (1000) ميغاوات، عن طريق زيادة قدرات المحطات، وتزويد سوريا بـ (6) ملايين متر مكعب من الغاز، مما سيؤدي إلى زيادة ساعات تزويد الكهرباء من (2) إلى (12) ساعة يوميًا، واستكشاف مصادر طبيعية جديدة من النفط والغاز في البر والبحر واستخدامها بشكل أسرع، مبينًا أن الشركات العامة والخاصة التركية ستساهم بالاستثمار في سوريا.

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