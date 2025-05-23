الأسهم الأوروبية تُنهي التداولات على تراجع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض خلال تعاملات اليوم الخميس.

وانخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” للأسهم الأوروبية بنسبة (1.17)% بمقدار (6) نقاط ليصل إلى (547) نقطة، وتراجع مؤشر “فوتسي إم آي بي” ببورصة الأسهم الوطنية الإيطالية بنسبة (1.05)% بمقدار (426) نقطة ليصل إلى (40125) نقطة.

وانحسر مؤشر “كاك 40” للأسهم في البورصة الفرنسية بنسبة (1.19)% بمقدار (94) نقطة ليصل إلى (7816) نقطة، فيما حقق مؤشر “فوتسي 100” ببورصة لندن البريطانية خسائر بنسبة (1.06)% بمقدار (48) نقطة ليصل إلى (8633) نقطة.

وارتفع مؤشر “إيبكس 35” ببورصة إسبانيا بنسبة (0.80)% بمقدار (114) نقطة ليصل إلى (14192) نقطة، وصعد مؤشر “داكس” الألماني بنسبة (1.01)% بمقدار (243) نقطة ليصل إلى (23879) نقطة.

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