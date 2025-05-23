فتح باب المشاركة في مؤتمر ISOCARP العالمي للتخطيط بالرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم (ISOCARP)، عن فتح باب استقبال المشاركات العلمية والمهنية في النسخة الـ61 من المؤتمر العالمي للتخطيط، المزمع انعقاده في العاصمة خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025.

ودعت الأمانة المتخصصين في التخطيط الحضري، والباحثين، وصنّاع السياسات، والمهنيين من مختلف دول العالم، إلى تقديم أبحاثهم ومشاريعهم ورؤاهم ومقترحاتهم في محاور المؤتمر الخمسة، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستلام المشاركات سيكون يوم 13 يونيو 2025.

وتُمثل استضافة الرياض لهذا المؤتمر العالمي منصة لتبادل المعرفة والخبرات، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الحضرية، بما يعزز مكانة العاصمة بصفتها مركزًا دوليًا في مجالات التخطيط العمراني المستدام، ويُجسد توجهات أمانة منطقة الرياض نحو مدن أكثر تطورًا وجودةً في الحياة الحضرية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وللمزيد من التفاصيل وتقديم الملخصات يرجى زيارة الرابط: ‏https://riyadh2025.isocarp.org/submissions/call-for-contributions.

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