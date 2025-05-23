الذهب يحقق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - يتّجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في الاقتصاد الأمريكي إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.2 %) إلى (3299.79) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وارتفع المعدن النفيس بنحو 3% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، ويتّجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ( 0.2) (% أيضًا إلى (3299.60) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند (33.07) دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين (0.1 %) إلى (1082.47) دولارًا، ونزل البلاديوم (0.3 %) إلى ( 1012.00) دولارًا.

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