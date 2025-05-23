شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في الإمارات.. عيار 21 بـ 351.50 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب فى الإمارات اليوم الجمعة 23 مايو استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 24 في حوالي 396 درهمًا إماراتيًا.

سعر الذهب في الامارات

عيار 24 سجل 396.00 درهم

عيار 22 سجل 366.75 درهم

عيار 21 سجل 351.50 درهم

عيار 18 سجل 301.25 درهم

عيار 14 سجل 233.25 درهم

عيار 12 سجل 199.75 درهم

الاونصة12317.00 درهم

الجنيه الذهب2812.00 درهم

الأونصة بالدولار3293.70 دولار

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.



