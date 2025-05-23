شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يوجه بمراجعة قانونية تعيين النائب المالى بالقابضة بعد فصلها عن "النقل" والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلف الإدارة القانونية بالوزارة بمراجعة مدى قانونية تعيين المحاسبة عزة رمضان رئيس القطاعات المالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء عضوا متفرغا للشئون المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر بعد بدء اجراءات الفصل بين الشركتين.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المحاسبة عزة رمضان العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر كانت تشغل منصب رئيس قطاعات الشئون المالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وعلى الرغم من حصولها على اجازة من شركة النقل فور صدور قرار تعينها بالقابضة إلا أن الدكتور محمود عصمت وجه بمراجعة الشق القانونى لتطبيق مبدأ الشفافية واعمالا بالقانون الذى ينص على الفصل الكامل ماليا و إدارياً.

وتابع المصدر، أن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدر قرار بإلغاء عضوية 11 ممن صدر لهم قرار بعضوية مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء نتيجة عملهم بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، موضحا أن قانون الكهرباء الجديد الذى يتم تطبيقها منذ عدة سنوات ينص على الفصل بين الشركتين وعدم تمثيل أى جهة لدى الأخرى لضمان استقلالية شركة نقل الكهرباء.

الجدير بالذكر أن قرار رئيس الشركة القابضة بسحب قرارات تعيين 11 من العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بمجالس ادارات شركات التوزيع شملت كل من المهندس محمد رياض والمهندس محمد صفائي والمهندس أحمد فتحي القاضي والمهندس بهاء الدين سعودي والمهندس عادل الحريرى والمهندس عادل العمرى والمهندس السيد أنور والمهندس سيد فاروق والمهندس إبراهيم شحاته والمهندس عبد الرحمن سعودي والمهندس أشرف عبد الفتاح والمهندس إيهاب عطية.