شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة 23-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 23-5-2025 .

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 49.83 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى49.85 جنيه للشراء.49.95 جنيه للبيع . سعر الدولار فى بنك مصر49.84 جنيه للشراء.49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية49.85 جنيه للشراء.49.95 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"49.85 جنيه للشراء.49.9 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة49.85 جنيه للشراء.49.95 جنيه للبيع.