الاقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة 23-5-2025

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سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة 23-5-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الجمعة، 23 مايو 2025 04:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 23-5-2025 .

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار، وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 49.83 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع . سعر الدولار فى بنك مصر
49.84 جنيه للشراء.
49.94  جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.85 جنيه للشراء.
49.9 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.85  جنيه للشراء.
49.95  جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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