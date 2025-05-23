شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 23مايو 2025 فى السعودية عيار 18بـ298 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتى ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 397.25 ريال

عيار 22 سجل 364.25 ريال

عيار 21 سجل 347.50 ريال

عيار 18 سجل 298.00 ريال

عيار 14 سجل 231.75 ريال

عيار 12 سجل 198.75 ريال

الاونصة12356.50 ريال

الجنيه الذهب2781.00 ريال

الأونصة بالدولار3298.40 دولار

ارتفع الذهب العالمى إلى أعلى مستوى في أسبوعين امس الخميس، وذلك مع توجه المستثمرين نحو الملاذ الآمن في ظل المخاوف المتعلقة بالدين الحكومي الأمريكي، بالإضافة إلى ضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، مما يدل على انخفاض الإقبال على الأصول الأمريكية.