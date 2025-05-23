شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدر قائمة الدول العربية الأعلى استثمارا فى مصر خلال العام 24/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قائمة الدول العربية الأعلى استثمارا في مصر بنهاية العام المالي 2024/2023.

وجاءت الإمارات بالمرتبة الأولى في قائمة الدول العربية الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2023/2024، حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 38.9 مليار دولار، يليها السعودية بقيمة 775.5 مليون دولار، ثم قطر بقيمة 618.5 مليون دولار، ثم الكويت بقيمة 547.7 مليون دولار، ثم البحرين بقيمة 305.9 مليون دولار، ثم المغرب بقيمة 151.4 مليون دولار ، ثم لبنان بقيمة 51.2 مليون دولار .

وفي المقابل سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في الدول العربية 2.1 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024، مقابل 3 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول العربية في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالى 2023/2024، حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 1.4 مليار دولار ، يليها الكويت بقيمة 194.2 مليون دولار ، ثم السعودية بقيمة 190 مليون دولار ، ثم قطر بقيمة 171.5 مليون دولار ، ثم البحرين 66.9 مليون دولار، ثم تونس 23.5 مليون دولار ، ثم المغرب 16 مليون دولار .

وقدرت بيانات الجهاز تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية نحو 13.8 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 14.3 مليار دولار خلال عام 2022/2023 .

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة اعلى الدول العربية في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8 مليار دولار يليها الكويت 2.1 مليار دولار ثم الإمارات 1.8 مليار دولار ثم قطر 819.5 مليون دولار ثم الأردن 361.2 مليون دولار.

كما بلغ حجم تحويلات العاملين من الدول العربية بمصر 68.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 94.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العرب العاملين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات الاماراتيين العاملين بمصر 31.6 مليون دولار ثم السعودية 11.6 مليون دولار ثم الأردن 4.6 مليون دولار ثم سلطنة عُمان 4 مليون دولار ثم لبنان 3.5 مليون دولار .

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بالدول العربية طبقــاً لتقـديـرات البعثة 3.9 مليون مصري حتى نهاية 2023 .