شكرا لقرائتكم خبر عن إلكترونيًا.. ما اشتراطات التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري للشركة؟ والان نبدء بالتفاصيل

بيانات السجل التجاري

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة التجارة، اشتراطات التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري للشركات، وهي أن يكون السجل التجاري نشطًا، ووجود ترخيص استثماري ساري المفعول للشركة الأجنبية بمدة لاتقل عن (30) يومًا، وأن يجري استيفاء اشتراطات خدمة تحديث بيانات السجل التجاري الرئيسي لشركة في حال التحديث.وبينت أن خطوات التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري تجري إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وذلك عبر "منصة الأعمال".ويجري التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري وفقًا لنظام السجل التجاري الجديد ولائحته التنفيذية إلكترونيًا بعد مرور عام من تاريخ قيد السجل التجاري.وفي حال عدم تأكيد بيانات السجل خلال (90) يومًا من موعد التأكيد يجري تعليق السجل التجاري.وفي حال لم يجري التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري خلال عام من تعليقه، يتم شطب قيد السجل التجاري.