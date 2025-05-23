شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع داو جونز.. تباين أداء الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت والان نبدء بالتفاصيل

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملاتها أمس الخميس على تباين.وانخفض المؤشر "ستاندرد أند بورز 500" (4.89) نقطة ما يعادل (0.08 %) ليصل عند (5839.72) نقطة.وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي (11.37) نقطة ما يعادل (0.03 %) ليصل هند (41849.07) نقطة.وارتفع المؤشر "ناسداك" (45.56) نقطة ما يعادل (0.27 %) ليصل عند (18923.23) نقطة.