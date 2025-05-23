الاقتصاد

تراجع داو جونز.. تباين أداء الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت

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واس - نيويورك 0 تبليغ

  • تراجع داو جونز.. تباين أداء الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت 1/2
  • تراجع داو جونز.. تباين أداء الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت 2/2

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملاتها أمس الخميس على تباين.
وانخفض المؤشر "ستاندرد أند بورز 500" (4.89) نقطة ما يعادل (0.08 %) ليصل عند (5839.72) نقطة.

بورصة وول ستريت

وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي (11.37) نقطة ما يعادل (0.03 %) ليصل هند (41849.07) نقطة.
وارتفع المؤشر "ناسداك" (45.56) نقطة ما يعادل (0.27 %) ليصل عند (18923.23) نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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