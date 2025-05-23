شكرا لقرائتكم خبر عن 49.85 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الجمعة 23 مايو 2025 فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 23 مايو 2025، فى بنك مصر 49.85 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار في بالبنك المركزي 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي عند 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

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