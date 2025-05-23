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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر المتر فى وحدات مشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر المتر للوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل في مختلف المدن والمحافظات ..وجاءت كالتالى :..
مدينة 15 مايو
سعر المتر يبدأ بـ 11 ألف جنيه
مدينة أسوان الجدديدة
سعر المتر يبدأ بـ 10600 جنيه
مدينة العاشر من رمضان
سعر المتر يبدأ بـ 11100 جنيه
مدينة العلمين الجديدة
سعر المتر يبدأ بـ 15000 جنيه
مدينة المنيا الجديدة
سعر المتر يبدأ بـ 11100 جنيه
مدينة بدر
سعر المتر يبدأ بـ 11500
مدينة بنى سويف الجديدة
سعر المتر يبدأ بـ 10850 جنيه
مدينة حدائق العاصمة
سعر المتر يبدأ بـ 11500 جنيه
مدينة رشيد الجديدة
سعر المتر يبدأ بـ 10600 جنيه
مدينة ناصر غرب أسيوط
سعر المتر يبدأ بـ 10600 جنيه
مدينة 6 أكتوبر
سعر المتر يبدأ بـ 12000 جنيه
حدائق أكتوبر
سعر المتر يبدأ بـ 11800 جنيه
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