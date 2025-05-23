شكرا لقرائتكم خبر عن سعر المتر فى وحدات مشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر المتر للوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل في مختلف المدن والمحافظات ..وجاءت كالتالى :..

مدينة 15 مايو

سعر المتر يبدأ بـ 11 ألف جنيه

مدينة أسوان الجدديدة

سعر المتر يبدأ بـ 10600 جنيه

مدينة العاشر من رمضان

سعر المتر يبدأ بـ 11100 جنيه

مدينة العلمين الجديدة

سعر المتر يبدأ بـ 15000 جنيه

مدينة المنيا الجديدة

سعر المتر يبدأ بـ 11100 جنيه

مدينة بدر

سعر المتر يبدأ بـ 11500

مدينة بنى سويف الجديدة

سعر المتر يبدأ بـ 10850 جنيه

مدينة حدائق العاصمة

سعر المتر يبدأ بـ 11500 جنيه

مدينة رشيد الجديدة

سعر المتر يبدأ بـ 10600 جنيه

مدينة ناصر غرب أسيوط

سعر المتر يبدأ بـ 10600 جنيه

مدينة 6 أكتوبر

سعر المتر يبدأ بـ 12000 جنيه

حدائق أكتوبر

سعر المتر يبدأ بـ 11800 جنيه