شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى مصر بعد خفض الفائدة.. وعيار 21 يسجل 4635 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 23 مايو 2025، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وهو ما جاء مخالفًا لتوقعات السوق، خاصة بعد التخفيض السابق البالغ 2.25%.

وسجل سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي – نحو 4635 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5297 جنيهًا

عيار 21: 4635 جنيهًا

عيار 18: 3973 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,104 جنيهات



الذهب عالميًا.. واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها، ليسجل سعر الأونصة أعلى مستوى له في أسبوعين عند 3345 دولارًا، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل سلة من العملات.

وبدأت جلسات التداول اليوم عند مستوى 3319 دولارًا للأونصة، قبل أن تستقر الأسعار حاليًا عند 3312 دولارًا، في ظل استمرار الإقبال على الذهب كملاذ آمن بعد ثلاث جلسات من المكاسب المتتالية.

أسباب الدعم العالمي لأسعار الذهب

تخوفات متزايدة من تراكم الديون الأمريكية في ظل قانون الضرائب والإنفاق الشامل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تجاوز عقبة التصويت المبدئي في مجلس النواب، ما فتح الباب أمام نقاش واسع قبل إقراره.

القلق من تداعيات السياسات التجارية للإدارة الأمريكية، والتي تثير حالة من الغموض في الأسواق.

ضعف الإقبال على السندات الأمريكية لأجل 20 عامًا خلال مزاد وزارة الخزانة، ما تسبب في ضغط إضافي على الدولار.

استمرار تأثير خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة "موديز" نهاية الأسبوع الماضي.

في ضوء هذه المعطيات، تظل النظرة المستقبلية لأسعار الذهب إيجابية، مع استمرار متابعة الأسواق العالمية لأي إشارات جديدة من السياسة المالية والنقدية الأمريكية.