شكرا لقرائتكم خبر عن كيف عززت الولايات المتحدة من مكانتها كأكبر مصدر للغاز المسال؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

عززت الولايات المتحدة الأمريكية من مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من 2025، بعد أن سجلت رقماً قياسياً جديداً بلغ 26.4 مليون طن، هو الأعلى تاريخياً، مقارنة بنحو 23 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2024، بنسبة نمو على أساس سنوي 14.8% وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك ".

وأشار التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "،إلى نجاح شركة Venture Global في تشغيل المرحلة الأولى من مشروع Plaquemines LNG وتصدير عدة شحنات خلال الربع الأول من 2025، بإجمالي بلغ نحو 2.1 مليون طن، علماً بأن الطاقة الاسمية للمرحلة الأولى تقدر بنحو 13.3 مليون طن السنة (أي ما يعادل 1.1 مليون طن في الشهر. وبتشغيل مشروع Plaquemines LNG ، يرتفع عدد محطات الإسالة العاملة في الولايات المتحدة إلى 8 محطات، بطاقة إنتاجية تتجاوز الـ 104 مليون طن / السنة. لتتصدر قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وتابع التقرير ،علاوة على ذلك، أعلنت شركة Cheniere Energy في فبراير 2025، عن تحميل أول شحنة للغاز الطبيعي المسال من وحدة الإسالة الأولى في مشرع Corpus Christi Stage III، وهي مرحلة توسعية لمحطة Corpus Christi القائمة التي تقوم بتشغيلها شركة Cheniere ، ومن المخطط أن تضم المرحلة الجديدة سبع وحدات إسالة متوسطة السعة، بسعة تصميمية إجمالية 10 مليون طن / السنة.



