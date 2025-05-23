شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 23 مايو 2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل الجمعة، 23 مايو 2025 12:00 ص

سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 23 مايو 2025، تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار فى بالبنك المركزى 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى عند 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.85 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع.

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