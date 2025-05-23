“التجارة” توضح اشتراطات التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري للمؤسسة الفردية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أوضحت وزارة التجارة، اشتراطات التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري للمؤسسات الفردية، وهي أن يكون السجل التجاري نشطًا، وألا يقل العمر عن (18) سنة، وألا يكون موظفًا حكوميًا، ووجود ترخيص استثماري ساري المفعول للمؤسسة الأجنبية، بمدة لا تقل عن (90) يومًا.

وأشارت إلى أهمية التحقق في حال كانت المؤسسة جمعية تعاونية أو خيرية من وجود شهادة تسجيل الجمعية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووجود وكالة أو تفويض من مجلس الجمعية لمقدم الطلب, والتحقق في حال كانت المؤسسة وقفية من وجود صك الوقف، وجود وكالة شرعية من الواقف أو ناظر الوقف أو مجلس النظارة، واستيفاء اشتراطات خدمة تحديث بيانات السجل التجاري في حال التحديث.

وبينت الوزارة أن خطوات التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، تتم إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وذلك عبر “منصة الأعمال”: business.sa, ويتم التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وفقًا لنظام السجل التجاري الجديد ولائحته التنفيذية إلكترونيًا بعد مرور عام من تاريخ قيد السجل التجاري, وفي حال عدم تأكيد بيانات السجل خلال (90) يومًا من موعد التأكيد، يتم تعليق السجل التجاري، وفي حال لم يتم التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري خلال عام من تعليقه، يتم شطب قيد السجل التجاري.

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