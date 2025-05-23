شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب القاهرة تنتهى من تنفيذ 280 كيلو متر كابلات لمشروع مستقبل مصر والان مع تفاصيل الخبر

انتهت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من أعمال توصيل التغذية للمشروع القومي مشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح 2 مليون و 500 ألف فدان للزراعة "مستقبل مصر "، بعد تنفيذ 280 كيلو متر من الكابلات.

وتمكنت جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء من تنفيذ 280 كيلو متر كابلات و550 وصلة و50 نهاية خلال فترة زمنية قصيرة بتكليف من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويعمل قطاع الكهرباء على إتاحة التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، وخاصة مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ضمن استراتيجية العمل الخاصة برفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة.

وتسابق الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاون مع المقاولين الزمن لسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة تأمين التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح 2 مليون و200 ألف فدان زراعى بالدلتا الجديدة، كاشفة أن التكلفة اﻹجمالية لتأمين التغذية الكهربائية للمشروع تبلغ حوالى 22 مليار جنيه يتم تمويلهم من المشروعات اﻻستراتجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باعتباره أحد أهم المشروعات القومية.

ويستهدف تأمين التغذية الكهربائية لدلتا الجديدة إنشاء 17 محطة محولات كهرباء جديدة 8 منهم 220 كيلو فولت والباقى 66 كيلو فولت بمنطقتى الحمام ورشيد، وتهدف هذه المحطات توصيل التيار الكهربائي لـ 8 محطات رفع مياه منقسمين فى الحمام ورشيد.