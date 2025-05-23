شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجاري ومجموعة أى أف جى والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 537.632 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع: مجموعة أى أف جى القابضة إلى 374.713 مليون شهادة، والبنك التجارى الدولي-مصر إلى 149.534 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات عند 255.352 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 119.147 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقى 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 13.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 97.21% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.06%، والعرب على 1.73%، واستحوذت المؤسسات على 23.15% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.84%.



ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 173.6 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 99.8 مليون جنيه، 51.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 11.8 مليون جنيه، 316.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 31975 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 39913 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14327 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9389 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 12776 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3268 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 12914 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2049 نقطة.