شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 22 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5297 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

-عيار 24: 5297 جنيهًا

- عيار 21: 4635 جنيهًا

- عيار 18: 3973 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37104 جنيهات

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري