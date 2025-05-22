شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 22-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 22-5-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وجو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ، ومطاحن مصر العليا، ومطاحن شرق الدلتا، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وبريميم هيلثكير جروب، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 13.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 97.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.06%، والعرب على 1.73%، واستحوذت المؤسسات على 23.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 173.6 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 99.8 مليون جنيه، 51.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 11.8 مليون جنيه، 316.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 31975 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 39913 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14327 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9389 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 12776 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3268 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 12914 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2049 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 73 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 100 ألف سهم، 25 ألف سهم، 21 ملسون سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 600 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي المصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 587.1 ألف سهم، 700 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات المصرية للمنتجعات السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 50 ألف سهم، 2 مليون سهم، 200 ألف سهم، 100 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 1610 سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.

وباع داخليين بشركات مصر للأسمنت-قنا، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 9.6 مليون سهم، 12 ألف سهم، 159.9 ألف سهم، 25 ألف سهم، 100 ألف سهم، 21 مليون سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت البورصة، عن تنفيذ 5 صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركات القابضة المصرية الكويتية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمصرية للمنتجعات السياحية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والشرقية-إيسترن كومباني بحجم تداول 325.1 مليون سهم بقيمة 9.2 مليار جنيه.

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، بيع المساهم الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار، عدد 21 مليون سهم بسعر 8.5 جنيه بقيمة إجمالية 178.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 4.33% إلى 2.33%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة مصر للأسمنت قنا، بيع المساهم شركة الأهلي كابيتال القابضة، عدد 9.6 مليون سهم بسعر 30 جنيهًا بقيمة إجمالية 288 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 10% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة بريميم هيلثكير جروب، بيع المساهم PELICAN DIVERSIFIED INVESTMENTS LIMITED، عدد 40.6 مليون سهم بسعر 21 قرش بقيمة إجمالية 8.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 19.48% إلى 14.49%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة مصر للأسمنت قنا، شراء المساهم شركة مصر بني سويف للأسمنت، عدد 9.966 مليون سهم بسعر 30.089 جنيه بقيمة إجمالية 299.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0.65% إلى 11.03%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات نشاط بلغت 16.9 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 14 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 20%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 7.8 مليار جنيه مقارنة مع 12.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 35%.

وفي قطاع التجارة والموزعون، حققت شركة انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، إيرادات بلغت 77.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقابل 17.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 336%، وبلغ صافي الربح 1.3 مليون جنيه مقارنة مع 1.1 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 19%.