“منشآت” تحصد 4 جوائز في حفل Smarties MENA 2024 بدبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حصدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أربع جوائز ضمن حفل Smarties لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) التابعة لمنظمة MMA Global العالمية، التي تعد من أبرز الجوائز الدولية في مجال التسويق والابتكار الرقمي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مدينة دبي، وشهد حضور نخبة من الخبراء وصنّاع القرار في صناعة الإعلان والتسويق في المنطقة, ويأتي هذا التتويج تقديرًا للحملة التسويقية الذكية التي أطلقتها “منشآت” لفعالية ملتقى “بيبان 24″، واعتمدت بشكل رئيسي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لابتكار تجربة رقمية متكاملة تستهدف الجمهور بكفاءة وفعالية عالية.

وأثمرت جهود “منشآت” عن فوزها بثلاث جوائز فضية عن فئات “إطلاق منتج أو خدمة” و”الاستخدام المبتكر للذكاء الاصطناعي في الإعلانات” و”التميز الإبداعي باستخدام الذكاء الاصطناعي”, بالإضافة إلى جائزة برونزية عن فئة “تجربة العميل وتصميم تجربة المستخدم”، تتويجًا لريادة الهيئة في تقديم حملات تسويقية حديثة ومؤثرة.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود “منشآت” في تبني أفضل الممارسات الرقمية وتعزيز مكانتها كمحفز رئيسي للنمو والابتكار في بيئة ريادة الأعمال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

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