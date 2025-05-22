شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة البريطانية تغلق على انخفاض.. والإسترليني يرتفع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة (0.54%).

ارتفاع الإسترليني

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (47.15) نقطة، ليصل عند مستوى (8739.31) نقطة.فيما سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وتُدُوول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3428) دولار أمريكي، بارتفاع (0.06%)، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1897) يورو بنسبة (0.44%).