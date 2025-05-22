شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 22-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 22-5-2025.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وجو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ، ومطاحن مصر العليا، ومطاحن شرق الدلتا، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وبريميم هيلثكير جروب، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 13.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 97.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.06%، والعرب على 1.73%، واستحوذت المؤسسات على 23.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 173.6 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 99.8 مليون جنيه، 51.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 11.8 مليون جنيه، 316.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 31975 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 39913 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14327 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9389 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 12776 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3268 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 12914 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2049 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 73 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 406.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.69%.

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 300.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.41%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 1.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.97%.

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 139.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.35%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 29.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.12%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.770 بنسبة تراجع بلغت 7.23%.

- جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية بسعر إغلاق 1.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.80%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 21.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 22.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.78%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 4.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%.