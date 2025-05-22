شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 22 مايو.. عيار 21 بدون مصنعية بـ 4635 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، و تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر.

-عيار 24: 5297 جنيهًا

- عيار 21: 4635 جنيهًا

- عيار 18: 3973 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37104 جنيهات

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



