شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 22 مايو.. عيار 21 بدون مصنعية بـ 4635 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 22 مايو 2025 08:00 م
يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، و تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر.
-عيار 24: 5297 جنيهًا
- عيار 21: 4635 جنيهًا
- عيار 18: 3973 جنيهًا
- الجنيه الذهب: 37104 جنيهات
واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز