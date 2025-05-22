شكرا لقرائتكم خبر عن توقف محطتى إسالة.. أهم أسباب تراجع صادرات روسيا من الغاز المسال والان مع تفاصيل الخبر

تعد روسيا رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالمياً حيث تراجعت صادراتها خلال الربع الأول من 2025 إلى نحو 8.3 مليون طن، وذلك في مقابل 8.7 مليون طن خلال الربع المماثل من 2024، بنسبة تراجع بلغت على أساس سنوي 4.6%، وبهذا المستوى من الصادرات بلغت حصة روسيا من التجارة العالمية خلال الربع محل الدراسة نحو 7.6% وذلك وفقا لتقرير تطورات الغازالطبيعي المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك".

وأشار التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "، يعود هذا التراجع الملحوظ في صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال ولأول مرة في السنوات الثلاث الأخيرة منذ انطلاق الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، إلى توقف محطتي إسالة هما محطة Portovaya متوسطة السعة التي تقوم بتشغيلها شركة Gazprom الروسية وتقدر طاقتها التصميمية بنحو 1.5 مليون طن السنة، وكذلك محطة Vysotsk صغيرة السعة، التي تقوم بتشغيلها شركة Novatek ، وتقدر طاقتها بنحو 0.66 مليون طن / السنة.

وتوقفت هذه المحطات بعد أن استهدفتهما الإدارة الأمريكية في شهر يناير 2025، بوضعهم تحت طائلة العقوبات، مع فترة سماح للمتعاملين معهما حتى 27 فبراير 2025، ومن ثم، لم يتم تصدير سوى عدد محدود جداً من الشحنات ثلاث شحنات خلال شهري يناير وفبراير، والتي توجهت إلى إسبانيا وبلجيكا، بينما لم يتم تسجيل أية شحنات جديدة خلال شهر مارس، وهو الأمر الذى أثر على إجمالي صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع محل الدراسة.

وتابع التقرير ، بأن روسيا قبل قرار الإدارة الأمريكية الأخير - كان لديها أربع محطات قيد التشغيل للغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية 31 مليون طن السنة، ومحطة كبرى قيد الإنشاء هي 2 Arctic ومع توقف محطتي Vysotsk و Portovaya ، ينخفض عدد المحطات العاملة فعلياً إلى محطتين هما Yamal LNG بطاقة 17.4 مليون طن / السنة، و 2 Sakhaline بسعة إجمالية 11.5 مليون طن / السنة.



