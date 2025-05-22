“بوابة الدرعية” ومركز البنية التحتية يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير المشهد الحضري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالدرعية، لرفع جودة الحياة، وتحقيق التكامل بين المشاريع القائمة والمستقبلية، مع تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وركّزت مذكرة التفاهم التي وقّع عليها كل من الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، والرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المهندس فهد سليمان البداح، على التعاون في مجالات التراخيص والتصاريح، والرقابة والتفتيش، وتبادل البيانات وتعزيز التكامل بين الجهتين.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى التعاون بين الطرفين وتعزيز موثوقية الخدمات المقدمة للسكان والزوار ورفع جودة الحياة، عبر تقديم أعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستقبلية في الدرعية، وتحقيق التكامل بين الطرفين لمنع الازدواجية وتسهيل الإجراءات، مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير اللازمة للحفاظ على سلامة وجودة مشاريع البنية التحتية.

وتُعزّز المذكرة من جودة المشهد الحضري في مشروع الدرعية الذي يقام على مساحة 14 كيلومترًا مربعًا، ليصبح موطنًا لـ100 ألف نسمة تقريبًا، ويضم ما يقارب 40 فندقًا ومنتجعًا عالميًّا فاخرًا، وحوالي 18 ألف وحدةٍ سكنيةٍ مصمّمةٍ على الطراز النجدي، و9 متاحف وجامعة، إضافة إلى العديد من المرافق الثقافية والترفيهية، وسيوفر المشروع أكثر من 178 ألف وظيفة، ويستهدف جذب ما يقارب 50 مليون زيارة سنويًّا بحلول 2030؛ ليُصبح أحد أهم وجهات العالم السياحية والثقافية والتاريخية عند اكتمال المشروع.

وتأتي هذه المذكرة ضمن الجهود المكثفة لتطوير مشروع الدرعية، بهدف المحافظة على تاريخ وإرث المنطقة، بوصفها أحد أبرز المواقع التاريخية في المملكة العربية السعودية، وعاصمة الدولة السعودية الأولى، عبر تطوير مشروعٍ نوعيٍ يقدّم تجربةً استثنائيةً ومتكاملةً لاستكشاف جذور هذه المدينة العريقة وتاريخها العمراني والثقافي والفني والمعرفي، للزوار من جميع أنحاء العالم.

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