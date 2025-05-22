الاقتصاد

8 مليارات جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

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واس- القاهرة 0 تبليغ

  • 8 مليارات جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع 1/2
  • 8 مليارات جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع 2/2

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم على ارتفاع في ختام تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه ليبلغ مستوى (2.247) تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو (64.2) مليار جنيه.
وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو (13.2) مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة (0.44%) ليصل إلى مستوى (31975.63) نقطة.

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فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة (0.75%) ليبلغ (9389.83) نقطة، وصعد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو (0.69%) ليصل إلى (12776.68) نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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