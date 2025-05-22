شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مليارات جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم على ارتفاع في ختام تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه ليبلغ مستوى (2.247) تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو (64.2) مليار جنيه.وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو (13.2) مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة (0.44%) ليصل إلى مستوى (31975.63) نقطة.فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة (0.75%) ليبلغ (9389.83) نقطة، وصعد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو (0.69%) ليصل إلى (12776.68) نقطة.