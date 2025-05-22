شكرا لقرائتكم خبر قيمة العلامة التجارية لـ "مجموعة روشن" تتجاوز المليار دولار... وتتوّج كأقوى علامة تجارية في القطاع العقاري بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توّجت "مجموعة روشن"، المطوّر العقاري متعدد الأصول وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، كأعلى علامة تجارية قيمة في القطاع العقاري المملكة العربية السعودية، حيث تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار أمريكي، وذلك وفق تصنيف "براند فاينانس"، الشركة العالمية المستقلة والمتخصصة في تقييم العلامات التجارية. وبالرغم من أن المجموعة قد تأسست قبل أقل من خمس سنوات بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إلا أنها تحتل اليوم مكانة متقدمة ضمن أقوى عشرين علامة تجارية في مختلف القطاعات بالمملكة، كما تحتل المركز الثالث كأعلى علامة تجارية في القطاع العقاري قيمة على مستوى المنطقة.

ويعكس النمو السريع لعلامة مجموعة روشن التجارية وكفاءة أدائها المالي التوسّع الذي يشهده السوق العقاري في المملكة خلال العقد الأخير لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز التنمية الوطنية. وقد أوضحت "براند فاينانس" أن الهوية الجديدة لـ "مجموعة روشن"، إلى جانب توسّعها في قطاعات التعليم والترفيه والرعاية الصحية والرياضة – بما في ذلك تطوير اثنين من الاستادات الرياضية التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية – قد ساهمت في رفع مكانة المجموعة على جميع المستويات محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في "مجموعة روشن"، غادة الرميان: "نفخر بتتويج مجموعة روشن كأقوى علامة تجارية في القطاع العقاري في المملكة في فترة وجيزة لم تتجاوز خمس سنوات، وهو إنجاز يعكس نجاح استراتيجيتنا في التوسع وإطلاق الهوية الجديدة للمجموعة، ويجسّد رؤيتنا الواضحة ونموّنا المتسارع نحو تحقيق الريادة في القطاع العقاري في المملكة. ويأتي هذا التصنيف نتيجة الثقة المتزايدة بعلامتنا التجارية، وما نقدمه من قيمة مضافة تضع المعايير في القطاع العقاري. وسنواصل البناء على هذا النجاح، لترسيخ مكانة "روشن" كنموذج يُحتذى به في الريادة والتميّز وتشكيل مستقبل القطاع العقاري بالمملكة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 للارتقاء بجودة الحياة والمساهمة في تنويع الاقتصاد عبر مختلف القطاعات."

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "براند فاينانس، "ديفيد هايغ": "الصعود الاستثنائي لمجموعة روشن لتصبح العلامة العقارية الأعلى قيمة في المملكة العربية السعودية خلال خمس سنوات فقط، يُجسّد قوة الواضحة، وحسن التنفيذ القائم على الطموح والابتكار. مجموعة روشن تعمل على تشكيل المشهد الحضري في المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، من خلال تطوير مجتمعات متكاملة ووجهات متعددة الاستخدامات تقوم على الابتكار، وتضع الاستدامة والاستثمار المجتمعي في صميم أولوياتها. وتحوّلها إلى مطوّر عقاري متعدد الأصول، يُمثّل فصلاً جديداً في مسيرتها، ويُرسّخ مكانتها كمطور عقاري وطني رائد وعلامة إقليمية ذات حضور عالمي".