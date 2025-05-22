الذهب يستقر بعد قفزة مفاجئة.. سعر الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية مع ختام تعاملات اليوم الخميس 22 مايو 2025، بعدما سجلت مستويات قياسية مساء أمس، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي تزامنًا مع اقتراب موسم عيد الأضحى.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21: 4665 جنيهًا (دون المصنعية التي تتراوح بين 100 – 150 جنيهًا للجرام)

عيار 24: 5331 جنيهًا

عيار 18: 3998 جنيهًا

الجنيه الذهب (8 جرام - عيار 21): 37,320 جنيهًا

سبائك الذهب

1 جرام: 5,507.14 جنيه

20 جرامًا: 108,242.80 جنيه

50 جرامًا: 269,957.00 جنيه

الأونصة (31.1 جرامًا): 167,975.45 جنيه

الذهب عالميًا

تراجعت أسعار الذهب عالميًا إلى ما دون 3300 دولار للأونصة بعد أن لامست أعلى مستوى لها في أسبوع، حيث سجلت العقود الفورية 3,308.72 دولار والعقود الآجلة 3,310.60 دولار للأونصة.

وجاء هذا التراجع وسط ضعف في أداء الدولار الأمريكي، الذي تأثر بخفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، إلى جانب استمرار الخلافات داخل الكونغرس بشأن مشروع قانون الضرائب المقترح من إدارة ترامب.

وتزايد إقبال المستثمرين العالميين على الذهب كملاذ آمن في ظل تصاعد المخاوف حول عجز الموازنة الأمريكية والاستقرار المالي، ما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصعودي للمعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.