شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يلتقي رئيس مجموعة شلهوب لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باتريك شلهوب رئيس مجلس إدارة مجموعة شلهوب العاملة في مجالات الرفاهية، والجمال، والأزياء، والساعات، والمجوهرات والنظارات، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، وكذا الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة مؤخرا لتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال إصلاحات مالية، ونقدية وتجارية تستهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين، إلى جانب خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.

وأكد «الخطيب» استعداد الوزارة لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لاستثمارات الشركة وخططها التوسعية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه استعرض السيد باتريك شلهوب رئيس مجلس إدارة مجموعة شلهوب خطط الشركة المستقبلية للتوسع في السوق المصري، لا سيما في مجالات الأزياء والجمال من خلال إدخال علامات تجارية جديدة وتوسيع نطاق الشراكات الحالية.

كما استعرض شلهوب جهود الشركة خلال الفترة الماضية لتوطين صناعة الملابس الجاهزة بهدف فتح أسواق جديدة للتصدير من مصر.