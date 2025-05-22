شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل انخفاضها وخام برنت يسجل 64.35 دولار والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 22-5-2025.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية واصلت انخفاضها اليوم الخميس، بدعم من تقرير يفيد أن أوبك + تناقش زيادة الإنتاج لشهر يوليو مما أثار مخاوف من أن أي زيادة في العرض العالمي ستتجاوز نمو الطلب، وسوف تتم هذه المناقشة خلال اجتماعهم القادم في الأول من يونيو، فضلاً عن أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أفادت بارتفاع مخزونات النفط الخام خلال نهاية الأسبوع الماضي .

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 64.35 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.08دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 65.60دولار للبرميل.



