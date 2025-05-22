شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 22 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ34.975 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 22 مايو 2025 02:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 41 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.
سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:
عيار 24 سجل 41.100 ريال
عيار 22 سجل 37.675 ريال
عيار 21 سجل 35.975 ريال
عيار 18 سجل 30.825 ريال
عيار 14 سجل 23.975 ريال
عيار 12 سجل 20.550 ريال
الاونصة1278.500 ريال
الجنيه الذهب287.725 ريال
الأونصة بالدولار3326.16 دولار
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين يوم الخميس، و في ظل تصاعد القلق بشأن تنامي ديون الحكومة الأمريكية وضعف الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، يتزايد توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب لحماية أموالهم.
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