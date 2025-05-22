شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث "مباشر" تحدد القيمة العادلة لشركة بنيان بسعر 7.94 جنيه للسهم والان مع تفاصيل الخبر

حدد تقرير لقسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، سعر القيمة العادلة لشركة بنيان عند 7.94 جنيه للسهم، وفقًا لنماذج طريقة التدفقات النقدية المخصومة، وطريقة صافي قيمة الأصول، وطريقة القيمة الدفترية المعدلة.

تعتزم شركة بنيان، الطرح العام الأولى (IPO) في البورصة المصرية (EGX) من خلال بيع ما يصل إلى 33% من أسهم الشركة، كما ستقوم الشركة بزيادة رأس مالها بعد اتمام عملية الطرح وبدء التداول على السهم، لتستخدم حصيلة زيادة رأس المال لمتابعة استراتيجية التوسع متعددة الأوجه من خلال التركيز على الاستحواذ على أصول إضافية بما يتماشى مع معايير الاستحواذ التي تتبعها الشركة.

قال التقرير، إن منهجية شركة بنيان في التوسع، ستعزز قدرتها على تأمين أصول رئيسية ووضعها في مكانة تسمح بالنمو المستدام على المدى الطويل، كما تحقق الشركة الإيرادات بشكل أساسي من أنشطة الإيجار، والتي أظهرت معدل نمو سنوي مركب قوي قدره 154% خلال الفترة من العام المالي 2021 إلى العام المالي 2024، بفضل الإدارة القوية تتمتع الشركة بمكانة جيدة للتغلب على تحديات سوق العقارات في مصر، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة، مع الاستفادة من فرص التوسع والنمو.

وحدد التقرير، أبرز مزايا الاستثمار في شركة بنيان، وهي أولًا الملكية الجزئية توفر حل مرن لأحجام الاستثمار في العقارات، مما يعالج مشكلة سعر الشراء الكبير الناتج عن ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية، ثانيًا السيولة من خلال السماح للمستثمرين بشراء وبيع الأسهم في أي وقت بدلاً من شراء وحدة عقارية ماتزال قيد الانشاء بآلية الشراء من على الخريطة، ثالثًا قيمة الأصول العقارية المتصاعدة تمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من موقع الأصول، وجودة الأصول، بالإضافة إلى التحوط من التضخم.

قال التقرير، كما يتميز الاستثمار في بنيان، باستبعاد مخاطر البناء والتشييد من خلال التركيز على الاستحواذ على الأصول المبنية والمستأجرة بالكامل دون مخاطر أنشطة التطوير العقاري أو تبعات التضخم، أو مخاطر فقاعة العقارات السكنية من خلال التركيز على الاستحواذ على المباني الإدارية والتجارية الخالية من وحدات سكنية بدون مخاطر انخفاض معدلات الإشغال، كما أن أصول الشركة مدارة باحترافية من قبل فريق متخصص ذو خبرة في الاستثمار العقاري، علاوة على أنها تضم محفظة عقارية متنوعة موزعة بين شرق القاهرة وغرب القاهرة، مع التركيز على المواقع الممتازة.