الاقتصاد

ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3320.37 دولارًا للأوقية

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  • ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3320.37 دولارًا للأوقية 1/2
  • ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3320.37 دولارًا للأوقية 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي، وضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.2 %) إلى (3320.37) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.3 %) إلى (3322.20) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.3 %) إلى (33.47) دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين (0.4 %) إلى (1072.70) دولارًا، وهبط البلاديوم (1.1 %) إلى (1026.58) دولارًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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