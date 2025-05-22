ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3320.37 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي، وضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.2 %) إلى (3320.37) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.3 %) إلى (3322.20) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.3 %) إلى (33.47) دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين (0.4 %) إلى (1072.70) دولارًا، وهبط البلاديوم (1.1 %) إلى (1026.58) دولارًا.

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