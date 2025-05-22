سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 22 - 5- 2025 أمام الجنيه بمنتصف التعاملات

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 22-5-2025، بالبنوك المصرية، وفق تعاملات البنوك في منتصف التعاملات حيث سجل فى البنك الأهلى المصري 162.1 جنيه للشراء و163.2 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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