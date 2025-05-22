شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع عيار 21 فى مصر.. الجنيه الذهب يسجل 37,280 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 22 مايو 2025، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، مدعومًا بمكاسب المعدن الأصفر عالميًا.

وأفادت شعبة الذهب باتحاد الصناعات أن سعر الأونصة العالمية قفز إلى 3327 دولارا، ما انعكس على الأسعار في السوق المصري.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 22 مايو 2025:

عيار 24: 5325 جنيهًا

عيار 21: 4660 جنيهًا

عيار 18: 3994 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,280 جنيهًا



وجاء هذا الارتفاع بعد موجة من الصعود في نهاية تداولات جلسة أمس، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، وسط حالة من الترقب بشأن مستقبل السياسة المالية في الولايات المتحدة.

وكانت وكالة "موديز" قد خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في الوقت الذي يشهد فيه الكونغرس جدلًا واسعًا حول مشروع قانون الضرائب المقترح من إدارة ترامب، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن انعكاسات هذا القانون على العجز المالي واستقرار الاقتصاد الأمريكي.

هذه التطورات دفعت المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، ما عزز من النظرة الإيجابية للمعدن النفيس على المدى المتوسط، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن تحركات الدولار أو التوجهات الاقتصادية الأمريكية في المرحلة المقبلة.