شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يغنى من قلب القاهرة لـ"أمورادا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان اللبناني الكبير "الميجا ستار" وائل جسار حفلا كبيرا بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة.

جاء الحفل تحت رعاية كريمة من الدكتور أسامة الأتربي رئيس مجلس إدارة شركة "آفاق للتطوير العقاري"، حيث أعلنت الشركة أثناء الحفل عن انطلاق مشروعها الجديد "أمورادا بارك فيو"، وهو كومباوند سكني تجاري من طراز خاص يجمع بين الأصالة والمعاصرة..

من جانبه رحب د. أسامة الأتربي رئيس مجلس إدارة شركة آفاق للتطوير العقاري بالفنان الكبير وائل جسار علىى أرض وطنه الثاني مصر، كما أعرب الأتربي عن سعادته بمشاركة وائل جسار في إطلاق مشروع "أمورادا بارك فيو" منذ بدايته.

وأضاف د. أسامة الأتربي: كمبوند امورادا بارك فيو القاهرة الجديدة من أبرز مشروعاتنا وهو استكمال لمشروع امورادا نيوً كايرو ، حيث يقدم مجموعة واسعة من الشقق والدوبلكس التي تلبي احتياجات السكان الحديثة.

وحرصت الشركة على توفير كافة العوامل التي تضمن راحة وسعادة السكان، ولذلك اختارت موقعًا متميزًا في قلب القاهرة الجديدة، مما يتيح للمقيمين الوصول بسهولة إلى المعالم الحيوية والمشهورة، وتلبية جميع احتياجاتهم المعيشية والترفيهية بسرعة وسهولة..

وعلى هامش الحفل، حرص الأتربي على توضيح أهم المعلومات عن المشروع، منها أن المشروع يتم على مرحلتين بإجمالي 1200 وحدة كل مرحلة بها 600 وحدة، لافتا أنه تم تسليم نحو 300 وحدة عقارية في المرحلة الأولى وجاري تسليم 300 وحدة أخرى من نفس المرحلة.

كما أشار إلى أن رؤية الشركة في التطوير العقاري تبدأ من احتياج العميل والاهتمام بمواعيد التسليم والذي غالبا ما يكون قبل الموعد المحدد، لافتا الى أن شقق امورادا تقع على طريق السويس والإسماعيلية بحوالي 10 دقائق فقط بالسيارة، كذلك يقع المشروع بجانب اشهر كمبوندات التجمع الخامس الأخرى.

كما ذكر الأتربي أن المشروع يتمتع بمساحات مميزة خضراء وتخطيط مميز لجميع الاحتياجات التي تتمناها الأسرة لافتا الى إقبال عدد كبير من المواطنين للحجز في المرحلة الثانية.

وفي سياق متصل قال إن شركة آفاق للاستثمار العقارى لديها خبرة تمتد لـ25 عاما فى السوق العقارية، تمكنت خلالها من تطوير مشروعات متنوعة فى أماكن متعددة منها الساحل الشمالى ورأس سدر، مؤكدا أن الشركة لديها خطة طموح للتواجد فى مناطق جديدة كالعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة الفترة المقبلة.

ومن جانبه أعرب الفنان وائل جسار عن سعادته بالتواجد في مصر، مضيفا أنه في كل زيارة يزداد اعجابه وفخره بوطنه الثاني مصر، حيث يرى مدى اهتمام الدولة بالعمران في كل مكان، وأضاف جسار أن شركة آفاق للتطوير العقاري نموذجا ومثالا مشرفا ومشرقا، وأن ما تقوم به الشركة من تطوير وبناء متميز ما هو إلا انعكاسا لما تقوم به القيادة السياسية في مصر من نجاحات..

كما أعرب جسار عن خالص إعجابه بكمبوند "أمورادا بارك فيو" والذي اختاره ليسكن فيه، وتمنى أن يكون هناك "أمورادا لبنان" وأن تقدم آفاق للتطوير العقاري مشروعات متميزة بالتعاون مع دولة لبنان.

حضر الحفل عدد كبير من رجال التطوير العقاري في مصر والدول العربية، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة ورجال السياسة، ورجال الأعمال والاقتصاد.

قدمت الحفل الإعلامية الكبيرة بوسي شلبي، والتى أعربت عن خالص شكرها وامتنانها للدكتور أسامة الأتربي على اختيارها لتقديم الحفل، كما توجهت بالشكر للفنان وائل جسار على أداءه الرائع في الحفل.