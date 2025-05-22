شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية تصعد بمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

دفعت مشتريات المصريين، مؤشرات البورصة المصرية، للصعود بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 10.8 مليار جنيه خلال ساعتين بعد تنفيذ 8 صفقات ضخمة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 31907 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 39795 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 14294 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 9362 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 12734 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3258 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 12999 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وجو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ، ومطاحن مصر العليا، ومطاحن شرق الدلتا؟

كما أعلنت البورصة، تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.02 مليون وثيقة بدلًا من 2.01 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 100 ألف سهم، 25 ألف سهم، 21 ملسون سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 600 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي المصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 587.1 ألف سهم، 700 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات المصرية للمنتجعات السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 50 ألف سهم، 2 مليون سهم، 200 ألف سهم، 100 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 1610 سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.

وباع داخليين بشركات مصر للأسمنت-قنا، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 9.6 مليون سهم، 12 ألف سهم، 159.9 ألف سهم، 25 ألف سهم، 100 ألف سهم، 21 مليون سهم، على الترتيب.

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، بيع المساهم الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار، عدد 21 مليون سهم بسعر 8.5 جنيه بقيمة إجمالية 178.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 4.33% إلى 2.33%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة مصر للأسمنت قنا، بيع المساهم شركة الأهلي كابيتال القابضة، عدد 9.6 مليون سهم بسعر 30 جنيهًا بقيمة إجمالية 288 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 10% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة مصر للأسمنت قنا، شراء المساهم شركة مصر بني سويف للأسمنت، عدد 9.966 مليون سهم بسعر 30.089 جنيه بقيمة إجمالية 299.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0.65% إلى 11.03%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات نشاط بلغت 16.9 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 14 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 20%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 7.8 مليار جنيه مقارنة مع 12.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 35%.

وفي قطاع التجارة والموزعون، حققت شركة انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، إيرادات بلغت 77.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقابل 17.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 336%، وبلغ صافي الربح 1.3 مليون جنيه مقارنة مع 1.1 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 19%.