شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار السيارة جيتور X70 Plus قبل وبعد تجميعها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة قصراوي جروب عن مشروع التصنيع الحديد في مصر تحديدا طراز جيتور X70 Plus ، مؤكدة أهمية توطين صناعة السيارات لأنها أحد أهم أهداف المجموعة وتوجه الدولة المصرية ايضا خاصة مع تقديم كافة التيسيرات للمصنعين .

وعن سعر السيارة فقد قامت مجموعة قصراوي بتحديد سعر خاص للسيارة " جيتور X70 Plus " المُجمّعة محليًا فسوف يكون السعر 1,195,000 جينه.

أما سعر مجموعة السياراا المستوردة حاليا منها فقد قامت الشركة بعمل تخفيضات علي جيتور X70 Plus بسعر جديد يبلغ 1,434,000 جنيه بدلًا من 1,479,000 جنيه.

سيارة جيتور X70 Plus هي سيارة عائلية في المقام الأول وتتمتع بتصميم مميز الذي يتسع لسبعة ركاب عبر ثلاثة صفوف مرنة، مع إمكانية تحريك الصف الثاني لزيادة راحة ركاب الصف الثالث.

كما يمكن طي المقاعد الخلفية لزيادة المساحة المخصصة للأمتعة، ما يجعله خيارًا مثاليًا للرحلات العائلية الطويلة.

وتعتمد X70 Plus على محرك توربو سعة 1.5 لتر بقوة تقارب 156 حصانًا مع ناقل حركة من 7 سرعات، موفّرًا تجربة قيادة مريحة ومستقرة حتى في الرحلات الطويلة، بفضل قاعدة العجلات الطويلة ونظام التعليق المتوازن.

ومن حيث التصميم الخارجي، تتمتع جيتور X70 Plus بمظهر عصري يعزّزه شبك أمامي بارز ومصابيح LED تضفي عليه طابعًا ديناميكيًا. أما داخليًا، فيتوفر على شاشتين رقميتين بقياس 10.25 بوصة لتوفير معلومات القيادة والتحكم بالنظام الترفيهي بسهولة، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto.

كما يحتوي الطراز على مجموعة من أنظمة السلامة المتقدمة مثل نظام التحذير من مغادرة المسار، نظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى وسائد هوائية ومكابح مانعة للانغلاق.