شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنظيم والإدارة ومديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بمقر الجهاز بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء التباحث حول أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال بناء وتنمية القدرات، بما يشمل تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجهاز والاكاديمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ويدعم جهود الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة.

واتفق الجانبان على أهمية التنسيق المستمر وتكامل الأدوار لتحقيق الأهداف المشتركة، خاصة في ما يتعلق بتطوير الكوادر البشرية وتمكين القيادات المستقبلية.



