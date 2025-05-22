شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 22-5-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22-5-2025 استقرارا، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.64جنيه للشراء.

13.71جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.75جنيه للشراء.

13.70جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.75جنيه للشراء.

13.69جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.65جنيه للشراء.

13.69جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.74جنيه للشراء.

13.69جنيه للبيع.