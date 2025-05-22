شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. ارتفاع في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 22 مايو 2025، في البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 49.93 جنيه للبيع، و49.80 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك الأهليبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 49.99 جنيه للبيع، و49.89 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك مصرارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، إلى: 49.99 جنيه للبيع، و49.89 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 49.98 جنيه للبيع، و49.88 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قناة السويسبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 50.02 جنيه للبيع، و49.92 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي، 49.95 جنيه للبيع، و49.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك فيصلارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، إلى: 50 جنيها للبيع، و49.90 جنيه للشراء.
سعر الدولار في مصرف أبوظبيبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 50.02 جنيه للبيع، و49.92 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، 50 جنيها للبيع، و49.90 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني، إلى: 49.97 جنيه للبيع، و49.87 جنيه للشراء.
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.