شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. ارتفاع في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 22 مايو 2025، في البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 49.93 جنيه للبيع، و49.80 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 49.99 جنيه للبيع، و49.89 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك مصر ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، إلى: 49.99 جنيه للبيع، و49.89 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 49.98 جنيه للبيع، و49.88 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 50.02 جنيه للبيع، و49.92 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي، 49.95 جنيه للبيع، و49.85 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك فيصل ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، إلى: 50 جنيها للبيع، و49.90 جنيه للشراء. سعر الدولار في مصرف أبوظبي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 50.02 جنيه للبيع، و49.92 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، 50 جنيها للبيع، و49.90 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قطر الوطني ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني، إلى: 49.97 جنيه للبيع، و49.87 جنيه للشراء.