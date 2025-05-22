شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 22 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ32.825 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.825 دينار مقارنة بـ32.725 دينار سعر أمس.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 32.825 دينار

- عيار 22 سجل 30.075 دينار

- عيار 21 سجل 28.725 دينار

- عيار 18 سجل 24.625 دينار

- عيار 14 سجل 19.150 دينار

- عيار 12 سجل 16.400 دينار

- الاونصة 1020.900 دينار

- الجنيه الذهب229.750 دينار

- الأونصة بالدولار3326.16 دولار

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الخميس، وفي ظل تصاعد القلق بشأن تنامي ديون الحكومة الأمريكية وضعف الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، يتزايد توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.