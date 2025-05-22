شكرا لقرائتكم خبر عن "أجيال مصر الرقمية".. بوابة العبور إلى المستقبل التكنولوجي والان مع تفاصيل الخبر

في إطار سعي الدولة لبناء مجتمع رقمي متكامل، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "أجيال مصر الرقمية" لتأهيل المصريين من مختلف الأعمار لمواكبة التحول الرقمي العالمي، المبادرة التي باتت تمثل حجر الأساس في تنمية المهارات الرقمية، تفتح الباب أمام الأطفال والشباب والخريجين لاكتساب خبرات عصرية تؤهلهم للمنافسة في السوق المحلي والعالمي، وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات حول المبادرة من خلال صيغة سؤال وجواب:

كل ما تريد معرفته عن "أجيال مصر الرقمية" في أسئلة وأجوبة:

س: ما هي مبادرة "أجيال مصر الرقمية"؟

ج: هي مبادرة أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى إعداد جيل من المتخصصين في التكنولوجيا الحديثة، وتنمية مهارات الفئات العمرية المختلفة لمواكبة سوق العمل الرقمي.

س: من هي الفئات المستهدفة من المبادرة؟

ج: تشمل جميع المراحل العمرية، بدءًا من طلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى خريجي الجامعات، من خلال برامج مصممة خصيصًا لكل فئة عمرية.

س: ما هي البرامج الرئيسية التي تندرج تحت "أجيال مصر الرقمية"؟

ج: المبادرة تضم أربع برامج رئيسية:

براعم مصر الرقمية: لطلاب الصف الرابع حتى السادس الابتدائي.

أشبال مصر الرقمية: لطلاب الإعدادية والثانوية.

رواد مصر الرقمية: لطلاب الجامعات والخريجين.

بناة مصر الرقمية: للخريجين المتفوقين في مجالات الهندسة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

س: ما نوع التدريب الذي يحصل عليه المشاركون؟

ج: يحصل المشاركون على تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، البرمجة، تحليل البيانات، الفنون الرقمية، الأنظمة المدمجة، وغيرها من المهارات التكنولوجية المطلوبة عالميًا.

س: هل يحصل المتدرب على شهادة؟

ج: نعم، تمنح شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وشركاء دوليين بعد إتمام المسارات التدريبية.

س: ما هي طريقة تنفيذ المبادرة؟

ج: تعتمد على نظام التعليم الهجين، الذي يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم بالحضور الفعلي، لتوفير التدريب في جميع أنحاء الجمهورية.

س: هل البرامج مجانية؟

ج: نعم، جميع البرامج التدريبية التي تقدمها المبادرة مجانية تمامًا، وتعد استثمارًا من الدولة في تنمية رأس المال البشري.

س: ما هي الجهات الشريكة في تنفيذ المبادرة؟

ج: يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع جهات حكومية، جامعات دولية مرموقة، شركات عالمية في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى كبرى المنصات الرقمية.

س: ما حجم الاستفادة التي تحققت حتى الآن؟

ج: تم تدريب أكثر من 220 ألف متدرب خلال عام 2024 فقط، مما يعكس مدى التفاعل المجتمعي والإقبال الكبير على برامج المبادرة.

س: هل هناك قصص نجاح ضمن المبادرة؟

ج: نعم، من أبرزها قصة أسرة من محافظة أسيوط التحق جميع أفرادها "خمسة أفراد" ببرامج المبادرة، ما يعكس تأثيرها الإيجابي على مستوى الأسرة والمجتمع.

س: كيف تساهم المبادرة في رؤية "مصر الرقمية"؟

ج: من خلال إعداد كوادر تكنولوجية قادرة على المنافسة العالمية، وبناء مجتمع رقمي متطور يعتمد على المهارات والمعرفة الرقمية، تمثل المبادرة خطوة محورية نحو تحقيق رؤية مصر الرقمية.