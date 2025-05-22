شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 8 صفقات ضخمة بالبورصة بقيمة إجمالية 9.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت البورصة، عن تنفيذ 5 صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركات القابضة المصرية الكويتية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمصرية للمنتجعات السياحية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والشرقية-إيسترن كومباني بحجم تداول 325.1 مليون سهم بقيمة 9.2 مليار جنيه.

ونفذت صفقة على أسهم شركات: القابضة المصرية الكويتية بحجم تداول 11.2 مليون سهم بقيمة 286.9 مليون جنيه، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بحجم تداول 35.3 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار جنيه، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بحجم تداول 52 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار جنيه، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بحجم تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 237.7 مليون جنيه.

كما نفذت صفقات على أسهم شركات: مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بحجم تداول 14.5 مليون سهم بقيمة 555.7 مليون جنيه، والمصرية للمنتجعات السياحية بحجم تداول 9.4 مليون سهم بقيمة 79.9 مليون جنيه، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بحجم تداول 44.2 مليون سهم بقيمة 327.7 مليون جنيه، والشرقية-إيسترن كومباني بحجم تداول 147 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار جنيه.