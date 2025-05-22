شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تدعم رجال الأعمال وتقرر مد سريان الحوافز والتيسيرات للمشروعات الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلسته برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد سريان الحوافز والتيسيرات السابق صدورها بقرارات مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 191 بتاريخ 16/5/2024 للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة للأراضي بأنشطة (عمراني متكامل / عمراني استثماري "عمراني مختلط " / أنشطة خدمية متنوعة) لمدة عام واحد، تماشيا مع سياسة الدولة في دعم الاستثمار وتحفيز المستثمرين .

وأوضح وزير الإسكان، أن سريان الحوافز والتيسيرات وفقا للضوابط التالية: سلامة كامل موقف قطعة الأرض (مالي – عقاري -تنفيذي – قانوني)، وأن تكون الشركة قد التزمت بالتوقيتات المحددة للسداد والاستلام وخلافه طبقاً لما ورد تفصيلاً بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 194 لسنة 2024 وتعديلاته، وذات الشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 180 بتاريخ 23/5/2023 ورقم 191 لسنة 2024.

وأضاف وزير الإسكان: يسمح لشركات الاستثمار العقاري بالاستفادة من التيسيرات (حال انطباقها) في أي وقت ودون التقيد بمدة معينة طالما تحقق الآتى :تقدم الشركات خلال فترة سريان التيسيرات ، وتكون مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمدد المضافة سارية وقت تقديم الطلب .

كما وافق مجلس إدارة الهيئة، على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (22) بسريان قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (290) المنعقدة بتاريخ 15/5/2024 بالموافقة على أن تكون الفائدة المطبقة على الأقساط للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية – زراعية –سياحية ......إلخ) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية بنسبة 15% لمجابهة اعباء تمويل المرافق لتلك الأراضي حتى 15/5/2025، وذلك لمدة عام آخر ينتهى فى 15/5/2026، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على ما جاء بهذا القرار.