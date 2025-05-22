شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 22 مايو 2025.. عيار 21 يرتفع 10 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب، ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 22 مايو 2025 بحوالي 10 جنيهات، ذلك بعد موجة من الارتفاع سجلتها الأسعار في جزء من تداولات جلسة أمس، مدعومة بصعود أسعار المعدن عالميًا، حيث بلغ سعر الأونصة نحو 3309 دولارات.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 5325 جنيهًا

- عيار 21: 4660 جنيهًا

- عيار 18: 3994 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا

الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

سجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية أعلى مستوياتها خلال أسبوع، مستفيدة من تراجع أداء الدولار الأمريكي، وسط حالة من الترقب بشأن مستقبل السياسات المالية في الولايات المتحدة.

وجرى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة "موديز"، بالإضافة إلى تصاعد الجدل داخل الكونغرس حول مشروع قانون الضرائب المقترح من إدارة ترامب، والذي أثار مخاوف المستثمرين بشأن تداعياته المحتملة على العجز المالي واستقرار الاقتصاد الأمريكي.

وتدفع هذه العوامل المستثمرين إلى زيادة الطلب على الذهب كأداة للتحوط من المخاطر، بينما تبقى النظرة المستقبلية للمعدن الأصفر إيجابية على المدى المتوسط، مع ترقب الأسواق لأي تطورات جديدة تتعلق بالسياسة المالية الأمريكية أو تحركات الدولار.