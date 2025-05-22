شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخبار متعلقة أسعار الذهب في مصر اليوم.. جرام عيار 21 يواصل الارتفاع أسعار الذهب تواصل الارتفاع لليوم الرابع على التوالي

سعر الريال في البنك المركزي

سعر الريال في البنك الأهلي

سعر الريال في بنك مصر

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سعر الريال في بنك قناة السويس

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

سعر الريال في بنك فيصل

سعر الريال في مصرف أبوظبي

سعر الريال في بنك الكويت الوطني

سعر الريال في بنك قطر الوطني

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 22 مايو 2025، في البنوك المصرية.سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 13.31 جنيه للبيع، و13.28 جنيه للشراء.بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 13.33 جنيه للبيع، و13.25 جنيه للشراء.ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، إلى: 13.33 جنيه للبيع، و13.25 جنيه للشراء.سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 13.33 جنيه للبيع، و13.28 جنيه للشراء.بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 13.34 جنيه للبيع، و13.26 جنيه للشراء.سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي، 13.32 جنيه للبيع، و13.27 جنيه للشراء.ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، إلى: 13.33 جنيه للبيع، و13.25 جنيه للشراء.بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 13.34 جنيه للبيع، و13.31 جنيه للشراء.سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، 13.33 جنيه للبيع، و13.20 جنيه للشراء.ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني، إلى: 13.33 جنيه للبيع، و13.21 جنيه للشراء.